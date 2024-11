Orlando Lustosa: Impacto da inteligência artificial no treinamento corporativo

A integração da inteligência artificial (IA) na educação corporativa tem sido um verdadeiro motor de transformação para empresas que buscam manter suas equipes competitivas e atualizadas. A personalização e otimização dos processos de aprendizado, proporcionadas por essa tecnologia, estão entre os maiores avanços recentes, posicionando-a no centro das estratégias de desenvolvimento de talentos. De acordo com a Gartner, 60% das grandes empresas já utilizam essa inovação em seus programas de treinamento e desenvolvimento.

Com essa nova abordagem, o aprendizado deixa de ser uma atividade passiva e padronizada, tornando-se dinâmico e adaptativo. Sistemas de ensino personalizados analisam o histórico, as preferências e o desempenho de cada colaborador, sugerindo conteúdos específicos e relevantes. Isso representa uma evolução em relação ao tradicional "treinamento em massa", que muitas vezes ignora as particularidades individuais. Esse modelo de educação personalizada é essencial, especialmente em tempos de rápida evolução tecnológica, garantindo que os profissionais estejam sempre atualizados.

Um exemplo prático desse avanço é o projeto desenvolvido pelo FBUni Online em parceria com o CREA-SP. Juntos, criaram uma plataforma que utiliza inteligência artificial para oferecer trilhas de aprendizado adaptativas a mais de 300 mil profissionais registrados. A tecnologia proporciona uma experiência ampla e versátil, gerando automaticamente materiais como mapas mentais, e-books, questionários e resumos a partir das vídeo-aulas. Essa inovação dá mais autonomia aos participantes, além de facilitar a absorção de conteúdos complexos e melhorar a experiência geral de aprendizado.

Além da personalização, o uso dessa tecnologia oferece insights valiosos por meio da mensuração de resultados. Com o acompanhamento em tempo real do progresso dos alunos, é possível identificar lacunas e ajustar os treinamentos conforme as necessidades.

Portanto, a inteligência artificial está remodelando o cenário da educação corporativa, fornecendo ferramentas poderosas para aprimorar a performance das equipes. Empresas que adotam essa estratégia não só conseguem reter talentos, mas também criam um ambiente de aprendizado contínuo, eficiente e altamente conectado às demandas modernas do mercado.