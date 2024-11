Christiane Leitão: OAB-CE: É tempo de incluir, inovar e avançar

Os advogados cearenses vão eleger a nova gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará (OAB-CE), no próximo dia 19 de novembro e temos a oportunidade de elegermos a primeira mulher presidente em 91 anos de criação da Ordem no Ceará. A nossa candidatura, além de ter essa importância histórica, faz parte de uma longa e comprometida trajetória institucional - como secretária-geral, presidente da Comissão da Mulher Advogada, vice-presidente na atual gestão e coordenadora das Comissões Temáticas da OAB-CE.

É fundamental destacar o papel das Comissões, pois elas são o coração da OAB. Elas acolhem a advocacia para que apresente suas ideias e se desenvolva profissionalmente, além de trazer soluções para as demandas da sociedade. Nesta gestão, chegamos a 115 Comissões, com mais de 7 mil membros, um recorde. E, a partir de 2025, as Comissões Temáticas continuarão com protagonismo, reafirmando o nosso compromisso de inclusão e pertencimento. Além de ser um espaço importante para a formação de novas lideranças.

Na presidência da Comissão da Mulher Advogada, tivemos importantes conquistas como a participação na Diretoria da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a campanha Carnaval sem importunação e assédio, a distribuição da cartilha da Comissão da Mulher Advogada contra a violência à mulher, campanha nos estádios e ações de conscientização sobre a saúde da mulher. Além disso, a presença da Comissão em todas as subsecções do Estado e participação da OAB no Conselho Municipal da Mulher de Fortaleza, no Conselho Cearense dos Direitos da Mulheres e no Comitê de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Combate ao Feminicídio do Ceará mostram a importância do tema.

Na gestão da OAB-CE, contribuímos com o importante legado da infraestrutura da Seccional e das Subsecções, com a construção e requalificação de mais de 60 estruturas, reforçando o nosso compromisso com a capital e com o interior.

A partir de 2025, além de avançar com essas conquistas, a nossa prioridade será a defesa dos valores democráticos, das prerrogativas da advocacia, e a construção de uma OAB-CE cada vez mais inclusiva.