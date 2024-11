Izabela Parente: Desafios na gestão em saúde

Foto: Arquivo Pessoal Izabela Parente. Diretora de Atenção à Saúde Fagifor (Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza).

ela própria definição, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Por isso, gestores em saúde precisam estar atentos a alguns pilares essenciais, pois o cenário atual nos apresenta desafios gigantescos e, também oportunidades.

O avanço alcançado pela Medicina nas últimas décadas tem proporcionado o aumento da expectativa de vida das pessoas. Embora sejamos desafiados com o surgimento de algumas doenças. Hoje temos acesso a tecnologia para tratar enfermidades, mas um dos pilares primordiais da gestão em saúde é o investimento na promoção da saúde.

Na minha jornada profissional, tive a oportunidade de participar da gestão de duas das maiores operadoras de saúde suplementar do estado. Acompanhei projetos que causaram impacto profundo na promoção da saúde.

Um deles foi o Parto Adequado implementado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com o Institute for Healthcare Improvement (IHI) e o Hospital Israelita Albert Einstein. O desafio era aumentarmos o percentual de partos normais. Conseguimos com várias estratégias, incluindo a mudança na cultura dos profissionais envolvidos no processo.

Outro aspecto fundamental para o gestor é a busca pelo equilíbrio financeiro para evitar desperdícios de recursos. O gestor tem que carregar isso no seu DNA. No MBA que realizei no Brasil e outro na Espanha, tive a oportunidade de conhecer projetos exitosos que buscam este equilíbrio e, que poderiam ser facilmente aplicados aqui em Fortaleza.

Compreendi que o cerne da promoção em saúde continua sendo o cuidado no paciente. Quem procura um serviço de saúde está fragilizado, seja ele físico, emocional ou mental. Por essa razão, os profissionais de saúde precisam ter um olhar diferenciado, que enxergue não só o paciente, mas toda a familiar.

A qualificação, o treinamento, a capacitação exaustiva de nossos recursos humanos são essenciais para desenvolver esse olhar humanizado. E, felizmente, esses treinamentos não precisam de investimentos financeiros altos... Precisam, sim, de foco.

Neste momento tenho o privilégio de atuar na gestão pública, na Diretoria de Atenção à Saúde da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, Fagifor. Ao aceitar o convite foi por acreditar que todo o conhecimento que adquiri ao longo desses mais de trinta anos na saúde suplementar são perfeitamente aplicáveis no serviço público.

Por mais desafios que, como este, que façam o meu olho brilhar.