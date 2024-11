Betho Costa: A importância de sair do óbvio em apps de transporte

A tecnologia, especialmente na forma de aplicativos de delivery e transporte de passageiros como iFood ou Uber, tem desempenhado papel crucial na vida cotidiana. Esses serviços evidenciaram uma necessidade que a sociedade nem sabia que tinha, e como a tecnologia pode ser uma aliada essencial, transformando a maneira como vivemos e trabalhamos.

Os aplicativos de delivery e transporte demonstraram seu valor, não apenas como conveniência, mas como ferramentas indispensáveis para a segurança e a continuidade da vida cotidiana, sublinhando a importância de continuar a inovação responsável e inclusiva.

Aliado a isso, há toda uma cadeia econômica por trás desses aplicativos. Programadores, desenvolvedores, entregadores, motoristas, empresários, investidores, profissionais de logística, cozinheiros, frentistas, mecânicos dentre outras profissões foram influenciadas diretas ou indiretamente de forma positiva com o aumento desses serviços, principalmente na pandemia, quando o contato e locomoção eram limitados.

Para que esses profissionais fossem cada vez mais contemplados, somente os aplicativos multinacionais não seriam suficientes, por isso surgiu a necessidade de criar aplicativos regionais, que alcançassem mais públicos e regiões. No Ceará existem aplicativos de delivery e transporte que chegam a ser mais ativos do que os apps mais conhecidos, girando e fortalecendo a economia local. Já há estatísticas que comprovam que usuários pagam menos e motoristas e entregadores ganham mais trabalhando menos.

Esses aplicativos, além de diversos outros, são exemplos de como é possível empreender de acordo com a necessidade, acreditando no potencial do negócio. No mercado, há empresas que fornecem tecnologia e suporte para quem queira implantar esses novos serviços, alavancados pela pandemia, em suas regiões, consigam com matéria prima e humana que em nada deixa a desejar para seus clientes. É preciso sair do óbvio e entender que cada região necessita de seu próprio modelo de negócio.