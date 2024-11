"A bailarina fantasma" é um dos livros da autora Socorro Acioli que fez um grande sucesso. Ele conta a história de uma menina chamada Anabela, que perdeu a mãe quando era criança. Seu pai, então, ganhou um emprego no famoso Theatro José de Alencar, onde ela

ficaria por todas as tardes. No dia da inauguração da reforma, Anabela se espantou com uma bailarina chamada Clara, mas percebeu que só ela conseguiu vê-la. Por que será?

O livro é bem interessante, pois mistura a realidade com o mundo fictício. O enredo se passa em um monumento histórico do Ceará: o Theatro José de Alencar. Além disso, os personagem são bem descritos e deixam o leitor curioso sobre suas tramas.

Mesmo tendo vários pontos positivos, achamos o livro muito extenso para o público mais jovem. Ele também tem algumas transferências do passado para o presente e do presente para o passado para contar sobre a vida de Clara, o que pode ser confuso para algumas pessoas.

Nós recomendamos o livro para pessoas a partir de 10 anos e para quem gosta de mistério. Com certeza irão se encantar com essa obra!