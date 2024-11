Histórias e vivências: Redenção e Acarape

O mundo contemporâneo está impregnado de informações por diversos meios, difere do limite de épocas anteriores. São várias as formas, movimentos, valores e modos de expressão diferenciados. As relações, a troca de ideias, a formação de grupos e instituições alterando toda a comunicação, ocasionam transformações rápidas nas atitudes comportamentais, sejam elas necessárias ou não. As mudanças sempre aconteceram, é um processo evolutivo e natural. Nações, países, governos, são transformados naturalmente ao longo do tempo ou através de atitudes e comportamentos humanos. Deslocamentos, migrações, aumento populacional e comportamental são manifestações que acompanhamos através da história. A tecnologia acelerou todo o processo.

Porém sinto desgosto e tristeza pelas transformações abruptas, sem planejamento, de forma desorganizada e sem reflexão. Sejam elas comportamentais ou físicas. A pressa de achar que tudo que é novo é bom pode ser enganosa.

Particularmente aqui me refiro às cidades de Acarape e Redenção, cidades interioranas do nosso nascimento, infância, juventude, permanecendo em nós até hoje orgulho ser daquela região. Sempre voltamos e percorremos por essas cidades, onde bate um saudosismo, um sentimento impotente diante da história e geografia que ora presenciamos, disciplinas estas imprescindíveis para o entendimento do ontem e do agora.

Uma tentativa de narrar com leveza algo do que foram essas cidades, Redenção (na época Acarape), cidade pioneira abolicionista no Brasil, e sua vizinha Acarape (anteriormente Calaboca) onde fica a Estação Ferroviária, nessa localidade desceu o grupo de manifestantes pioneiros da Libertação, provenientes de Fortaleza.

Um breve relato mesclado por registros oficiais, oralidade, vivências e memórias afetivas vividas na região.