Luciano Cesário: Rádio O POVO CBN Cariri: jornalismo que vai longe

É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). Repórter do O POVO desde abril de 2021.

Luciano Cesário É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Cariri (UFCA). Repórter do O POVO desde abril de 2021.

A rádio O POVO CBN Cariri, primeira e única emissora all news do Interior cearense, celebra seis anos hoje, 20, com vigor e versatilidade. O pioneirismo que marca a sua existência nasce da ousada aposta do Grupo de Comunicação O POVO em fundar uma rádio com programação dedicada exclusivamente

ao jornalismo.

Pelas ondas da 93.5 FM, a notícia chega diariamente a milhares de ouvintes do Cariri. E por meio da emissora, os principais acontecimentos da região são transmitidos a milhões de brasileiros na rede CBN, do Sistema Globo de Rádio (SGR). O grande alcance traz junto a responsabilidade de informar com qualidade e compromisso ético, pilares que fundamentam a atuação dos jornalistas do O POVO.

Em mais de 52 mil horas no ar, a rádio que toca notícia falou e ouviu o Cariri. Consolidou protagonismo como porta-voz das informações da região para o Ceará e o Brasil. Firmou selo de qualidade inconfundível no jornalismo da região. Demarcou território em grandes coberturas.

Nas eleições municipais deste ano, a O POVO CBN Cariri foi o único veículo de comunicação da região a promover debates eleitorais entre os candidatos às Prefeituras de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, municípios que formam o chamado triângulo Crajubar.

A rádio foi às ruas ouvir a população e abriu as portas do estúdio a todos os postulantes do Executivo para sabatinas ao vivo, sem o filtro das redes sociais ou do marketing das campanhas.

Com jornalismo profissional, a emissora combateu a desinformação, estimulou o debate de ideias e levou o ouvinte ao protagonismo da cena eleitoral. Entregou uma cobertura multiplataforma e, com espírito versátil, chegou ainda mais longe que as ondas sonoras.

No Instagram, a rádio alcançou mais de 4,2 milhões de visualizações e obteve cerca de 116 mil interações durante o período eleitoral (15 de agosto a 6 de outubro). Uma amostra de que a frequência do bom jornalismo também pulsa nas redes.

Conectar ouvintes e internautas com informações confiáveis e de qualidade é o compromisso precípuo da emissora. Está no DNA do O POVO e da CBN. Que as ondas do Cariri tragam um mar de notícias no ciclo a iniciar. n