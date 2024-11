Antonio Jorge Pereira Júnior: Interferência do STF e a Urgência da Anistia

O uso de evento trágico por ministros do STF para tentar interferir na agenda do Congresso Nacional no que se refere à votação da Anistia para os condenados de 8 de janeiro de 2023, prejudica a confiança no respeito que tenham pela democracia, pelo Congresso e lança dúvidas acerca da imparcialidade no julgamento.

Ao utilizar a morte de Francisco Wanderley Luiz como argumento para tentar barrar o processo de anistia e "passar recado", evidenciam parcialidade no julgamento e reforçam, assim, a urgência da anistia. A anistia é uma questão complexa que deve ser discutida com base em fatos e princípios legais, não em eventos isolados que não têm relação direta.

Os ex-ministros do STF Marco Aurélio e Nelson Jobim, dentre outros juristas, sustentam a impossibilidade de equiparação do acontecido em 8 de janeiro à tentativa de golpe de estado, sendo sobretudo arruaça digna de punição. O acontecido, em dia de domingo, sem deposição de autoridades e sem armas proporcionais, e sem treino, sem forças armadas, tem muito mais similaridade com o que fizeram manifestantes sob comando do MST em 24 de maio de 2017, durante Governo Temer, que atearam fogo em 3 ministérios.

Se somam às penas absurdas impostas aos condenados, as falhas processuais grotescas e a negativa de Alexandre de Moraes de encaminhar para tratamento médico-hospitalar 2 dos presos, a pedido da PGR, que por isso vieram óbito. Isso reforça a sensação de obsessão e injustiça dos julgadores.

Francisco, conforme relatado, enfrentava problemas emocionais significativos e suas ações podem ter sido mais relacionadas a questões pessoais do que a uma agenda política organizada. Ele tinha um histórico pessoal complexo, incluindo visão política que não se alinhava claramente com um único espectro político. Ele defendia um Brasil "sem Lula e sem Bolsonaro", o que sugere uma posição mais crítica e independente.

Assim, associar sua morte a um movimento político específico pode ser visto como uma tentativa de forçar uma narrativa que não se sustenta em fatos concretos. Isso pode ser percebido como uma estratégia para influenciar a opinião pública e justificar ações políticas ou judiciais descabidas. Aguardem-nas.