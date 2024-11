Marcelo Gurgel: Os 80 anos do Instituto do Câncer do Ceará

Em 1944, um grupo composto por dez abnegados médicos e um religioso, todos eles preocupados com o crescimento dos casos de câncer no Ceará, se uniu com o objetivo de criar uma entidade para prestar atendimento aos pacientes de câncer e promover a cancerologia no estado do Ceará. Surgiu assim, em 25/11/1944, o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), que iniciou seus atendimentos à população mais despojada de recursos na Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza.

O ICC prosseguiu com o intuito de assegurar aos pacientes um tratamento à altura das suas necessidades. A primeira conquista foi a radioterapia. Depois, a quimioterapia e o serviço de prevenção.

Em 1995, o então presidente do ICC, o Dr. Haroldo Gondim Juaçaba, começou a construção do Hospital do Câncer do Ceará. Quatro anos mais tarde, esse empreendimento, hoje denominado Hospital Haroldo Juaçaba, foi concluído e inaugurado em novembro de 1999.

Em 2014, ao ensejo das comemorações dos seus 70 anos de fundação, o ICC apresentou o projeto de construção do Anexo II e inaugurou a nova sede da Casa Vida, aumentando a sua capacidade de acolher pacientes em tratamento no ICC, oriundos do interior cearense.

No último decênio, o ICC experimentou notáveis progressos que consolidaram a sua posição nos cenários regional e nacional, tanto na assistência oncológica, com sua linha de cuidado integral, como um centro de referência na formação de especialistas, via especialização, residências e mestrado, e na pesquisa oncológica, mercê da sua participação em pesquisas clínicas patrocinadas e da aprovação de duas investigações financiadas pelo Programa Nacional de Atenção à Oncológica (Pronon).

A celebração dos 80 anos do ICC, iniciada em novembro de 2024, não é apenas uma comemoração da sua história, mas uma ratificação dos seus valores fundamentais: inovação, excelência e, acima de tudo, empatia. A programação, que inclui eventos científicos, culturais e sociais, reflete a atuação multifacetada da instituição.

Hoje, o ICC é uma instituição moderna, com a gradual incorporação de avançadas tecnologias de diagnóstico e tratamento, e eficiente, no gerenciamento dos seus recursos, possuindo um amplo reconhecimento social do povo cearense.