Plínio Bortolotti: Um golpe anunciado desde sempre

Foto: O POVO Plínio Bortolotti, jornalista do O POVO

Tive a certeza de que um golpe se aproximava no Brasil desde que Jair Bolsonaro começou a militar na política, como deputado federal. As declarações que expeliu durante sua carreira não permitem avaliação diferente dessa, mas muito demoraram a enxergar; outros, como os partidos de direita que se dizem democráticos, preferiram se aproveitar da situação a enfrentar um candidato a ditador.

Desde o princípio de sua infame jornada, Bolsonaro trabalhou com afinco para desmoralizar as instituições. Clamou pela volta da ditadura, defendeu a tortura e torturadores, e ameaçou de morte adversários políticos, como Fernando Henrique Cardoso e a "petralhada".

Quando concorreu pela primeira vez à Presidência, muitos analistas políticos avaliaram que, caso eleito, Bolsonaro se enquadraria na institucionalidade, devido ao "peso" da faixa presidencial. Também argumentavam que as "loucuras" que ele falava não seriam postas em prática.

No longínquo 13/9/2018, durante a campanha eleitoral escrevi que Bolsonaro, então candidato a presidente (quando sairia vencedor) liderava "uma horda de protofascistas, portanto, um perigo real para a democracia".

Em seu primeiro ano na Presidência, anotei (31/10/2019): "Os sinais que Bolsonaro busca uma ruptura institucional são evidentes, potencializadas pelo 'gabinete do ódio', instalado no Palácio do Planalto".

Desde então, a partir de diferentes fatos, escrevi 13 textos, abordando o perigo de golpe representado pelo bolsonarismo, incluindo o alerta quanto aos acampamentos em frente aos quartéis, em protesto contra a eleição de Lula. Movimento tolerado, se não incentivado, por militares.

Portanto, não julgo surpreendente a quantidade acachapante de evidências mostrando que Bolsonaro e seus camaradas, fardados ou não, estiveram diretamente implicados nos preparativos e execução de um golpe de Estado.

Vamos ver se agora se a direita, aquela que posa de "centro", e se diz civilizada, terá coragem de confrontar Bolsonaro ou vai continuar tramando para manter no escurinho os R$ 50 bilhões de emendas parlamentares.