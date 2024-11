Luiz Eduardo Girão: No Ceará, ditadura da cooptação está com os dias contados

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

Os donos do poder passaram "raspando" nesse ano! Ainda assim, a cegueira política-ideológica não os deixa perceber que os cearenses se recusam a ser massa de manobra. O PT moveu "mundos e fundos" para eleger Evandro, escolhido pelo todo poderoso Camilo, a prefeito de Fortaleza - por cerca de 10 mil votos (0.7%). A turma que posava de democrata deixou as máscaras caírem com "direito" até a calar candidato (eu, por exemplo) na mídia patrocinada com bilhões pelo Governo do Estado - recursos dos pesados impostos pagos por nossos conterrâneos.

A conquista para que essa verdade fosse escancarada teve árdua jornada a partir de uma oposição aguerrida e resiliente com André Fernandes, Cap. Wagner e até Ciro Gomes que, embora há pouco tempo integrasse a tal Oligarquia, teve a grandeza de fazer mea-culpa, denunciando propinas e censura do "neo coronelismo" implantado pelo ditador Camilo.

Esses sinais de decadência do PT ocorrem desde 2022. Só venceram - apertado - as eleições presidenciais em virtude do vergonhoso malabarismo do STF, que suspendeu a condenação de Lula por ter chefiado o maior esquema de corrupção do País, e pela parcialidade do TSE, agindo como um verdadeiro partido político beneficiando o "descondenado".

Não para por aí. O PT aparelhou a máquina pública para atender conchavos e interesses não republicanos. Camilo e sua esposa Onelia, por exemplo, recebem juntos quase R$ 99 mil/mês por acúmulo de salários como conselheiros do Senai e do Detran, respectivamente. Seu pai, Eudoro, ocupa cargo de confiança na Cagece e seu irmão, Thiago Santana, já recebeu mais de R$ 200 mi do Governo em convênios com o Instituto Mirante, conforme denúncia feita por Carmelo Neto.

A ambição de Camilo vai além; Fernando Santana, cunhado de Onelia, deve ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa. Isso tudo num Estado que vive grave e crônica crise generalizada. E mais, enquanto Camilo tirou férias 2 vezes para suas questões políticas paroquiais, o Brasil assistiu atônito uma travesti em plena Universidade Federal do Maranhão fazer performance obscena em sala de aula intitulada "Ensinando com o C...". O Ministro não deu um pio.

São apenas alguns dos sinais de decadência rumo ao fim da hegemonia do PT. Os ventos da mudança começam a soprar na Terra da Luz com 2026 sinalizando o início de um clico de redenção através de uma nova forma de fazer política. É possível. Que o diga o Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, o 1º da história a se reeleger! Paz & Bem