Sandra Monteiro: "Ceará Awards, a celebração de um estado inovador"

Foto: Arquivo Pessoal Sandra Monteiro. Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece).

O Ceará tem se destacado como solo frutífero para a criatividade e a inovação, onde ideias se transformam em soluções que impactam positivamente a sociedade e impulsionam o desenvolvimento regional. Reconhecer os protagonistas desse ecossistema não é apenas um ato de celebração, mas também uma estratégia para inspirar novas iniciativas e consolidar a cultura do empreendedorismo inovador em nosso estado.



Nesse contexto, o Ceará Awards surge como uma peça-chave. Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secitece, a premiação acontece dentro da Feira do Conhecimento para exaltar conquistas individuais, e mais: fortalecer a comunidade que torna a inovação possível no Ceará. Há cada ano, o Ceará Awards desempenha um papel crucial ao ampliar a visibilidade das ações que fomentam o ecossistema de inovação.



Com categorias que vão desde Universidade Empreendedora, Startup do Ano, até Mentora ou Mentor do Ano, o prêmio reflete a diversidade e a riqueza do ecossistema cearense, valorizando não só empresas e startups, mas também pessoas e instituições que lideram o movimento de transformação.



Portanto, vale destacar que o Ceará Awards vai além do reconhecimento. É um convite à mobilização da sociedade, estimulando mais pessoas a se engajarem nas transformações que definem o futuro da economia cearense por meio da inovação. Essa visão de futuro impacta diretamente o desenvolvimento regional, reforçando o papel do estado como um polo de criatividade e empreendedorismo no Brasil, mostrando que a inovação cearense não é apenas sobre tecnologia, mas sobre pessoas, sonhos e a coragem de transformar ideias em impacto real.



O Ceará Awards também cumpre o importante papel de integrar os diversos agentes do ecossistema de inovação, conectando universidades, startups, empresas e comunidades em um único ambiente de troca e colaboração. Esse intercâmbio de ideias e experiências fortalece a rede de inovação e cria oportunidades para novos projetos e parcerias estratégicas. Mais do que celebrar realizações, o prêmio fomenta um senso de pertencimento e protagonismo entre os participantes, evidenciando que o futuro do Ceará é construído coletivamente, com inovação e criatividade como motores do desenvolvimento sustentável.