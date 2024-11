João Batista Oliveira: A Prova Brasil e a educação no Ceará

A reforma educativa no estado do Ceará começa em 2007, quando Sobral exportou sua experiência, equipe e consultores que haviam contribuído à revolução educacional lá iniciada no fim do século passado.

Os dados da Prova Brasil permitem descrever o que ocorreu. Em 2005, primeira rodada da Prova Brasil, as redes municipais do Ceará estavam entre as piores do país, com 161 pontos em Matemática nas séries iniciais. A rede municipal de Fortaleza estava com 169, e a média das redes públicas do país com 178 pontos. Nas séries finais eram 222, 228 e 236 pontos respectivamente.

Em 2023 a situação é totalmente diversa. Nas séries iniciais as redes municipais do interior atingiram 240 pontos; Fortaleza 214; e o Brasil, 216. Nas séries finais os números são 268 para o interior do Ceará; 252 para Fortaleza; e 247 para o país. Nos dois níveis a média dos municípios do interior fica bem à frente de Fortaleza e da média do país.

O impacto da política estadual foi maior nos municípios do interior do que na capital; a trajetória e o desempenho de Fortaleza não se aproximam do avanço verificado no interior; o ensino médio não avança; há enorme variação no desempenho dos municípios do interior — um número expressivo deles se situa abaixo da média do país —, mesmo com a política de incentivos.

As recentes eleições municipais pedem uma reflexão. Frequentemente se fala do "modelo de Sobral" e do "modelo do Ceará". Mas quando verificamos o que ocorre no resto do Brasil, esse modelo do estado não vem modelando bem. O que explica a melhoria de desempenho do interior, mas não de Fortaleza? E por que os incentivos não atingem vários municípios do interior, que têm resultados fracos? E o que explica o "modelo cearense" não "pegar" no resto do Brasil?

Há lições a aprender. Incentivos criam estímulos importantes, como o gerenciamento das escolas e foco no ensino. Mas para transformar a educação, é preciso muito mais. Incentivos criam estímulos, mas a eficácia decorre do acerto nas decisões e implementação de ações pedagógicas comprovadamente eficazes e gerenciadas de maneira consistente. Nada é fácil; se assim fosse, estaríamos numa situação melhor.