Roberto Macêdo: Alerta grave na Caatinga

Nasci e já passei dos 80 anos vivendo no Nordeste, a região brasileira que abriga, de forma exclusiva, o bioma Caatinga, suas riquezas e insuficiências, em 11% do território nacional, área classificada cientificamente como semiárida.

Estudos recentes publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), constatam que uma área de nada menos do que seis mil quilômetros quadrados do nosso semiárido já está transformada em árida.

No território mais afetado, que abrange municípios do centro-norte baiano, já não é mais apenas a estiagem prolongada, a irregularidade das chuvas, a falta de água, a terra mais ressecada e o aumento da temperatura que definem a condição local, mas a sequidão permanente e a intensificação da baixa umidade.

O pior é que esse alerta grave dado pela caatinga, tem reflexo na expansão de características do semiárido às demais regiões brasileiras, inclusa a Amazônia. Somente os estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e algumas zonas do litoral sudestino, devem manter seus índices de umidade.

Diante dessas constatações calamitosas, tendo a acreditar que, seguindo nesse rumo, em um tempo não muito distante teremos sérios comprometimentos ambientais, afetando nossa saúde, em decorrência da queda da umidade relativa do ar que respiramos, bem como da produção de alimentos em nosso país.

Agindo localmente em favor da preservação do meio ambiente, no reflorestamento das áreas degradadas e racionalizando o uso da água, entre outras práticas, poderemos contribuir para a retomada do equilíbrio entre a quantidade de chuva que cai e a evapotranspiração, fenômeno de evaporação e transpiração da flora pelo processo de fotossíntese.

Para reduzir esses efeitos climáticos, além das ações locais, precisamos nos engajar firmemente em atividades de combate ao aquecimento global, que é o grande responsável por todas essas mudanças. A redução da umidade tem ocorrido por todo o planeta, mas essa é uma responsabilidade e uma obrigação que cabe a cada um de nós que habitamos a Terra.