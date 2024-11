O livro "A bailarina fantasma", de Socorro Acioli, retrata a história de Anabela, cujo pai é o arquiteto-chefe da reforma do Theatro José de Alencar e, durante o espetáculo de abertura, ela vê uma bailarina translúcida e azul que ninguém, além dela, enxerga. A menina conta para sua amiga que, para ajudar, começa a investigar. Acidentalmente, Anabela acha um baú e o leva para o pai, mas no caminho a bailarina a aborda e conta sua história. Será que ela queria o baú?

A contação é fantástica, cheia de aventuras, mistérios e romances proibidos. A trama é bem construída e acontece em um local histórico e real de Fortaleza, o Theatro José de Alencar, isso torna o enredo mais envolvente para público.

O tema do luto pode fazer a obra parecer muito pesada, mas é trabalhado de forma leve, com aventuras e suspense. O livro é dividido em três atos: o tempo inicia no presente, volta para o passado e, depois, retorna para o presente novamente, o que facilita a compreensão da história.

O público-alvo são pessoas de quaisquer idades, pois é um gênero amado por todos, o fantástico.