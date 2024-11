Carolina Monteiro: Leilão do Autódromo Virgílio Távora

Foto: Acervo Pessoal Carolina Monteiro. Presidente da CearaPar.

O Autódromo Internacional Virgílio Távora, localizado no próspero município do Eusébio, representa uma página importante da história do automobilismo no Ceará. Durante décadas, foi ponto de encontro de pilotos, entusiastas e espectadores, e palco de grandes eventos que marcaram o desenvolvimento do esporte e da paixão automotiva em nosso estado.

Contudo, os tempos mudam e as cidades se transformam. Atualmente, o autódromo está situado em uma área que não reflete mais a vocação para eventos deste estilo, tanto que, em 55 anos de existência abrigou apenas 15 provas e campeonatos de grande porte.

O entorno, que outrora era propício a essas atividades, transformou-se em uma área residencial e comercial em franca expansão. O local agora é um espaço onde famílias vivem, trabalham e convivem, o que torna incompatível a continuidade de um equipamento automotivo de grande porte. Em resumo, uma região que já não comporta, de forma sustentável e harmoniosa, a operação de um autódromo.

Diante dessa nova realidade, no próximo dia 10 de dezembro, o Autódromo Internacional Virgílio Távora será disponibilizado à venda por meio de leilão.

A iniciativa é da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, CearaPar, estatal vinculada à Secretaria da Fazenda - Sefaz/Ce, que tem por missão gerar, otimizar e garantir o melhor retorno possível dos ativos públicos.

Estamos, assim, abrindo um novo capítulo. Acreditamos que essa decisão é um passo importante para garantir que o espaço atualmente ocupado pelo autódromo seja adaptado e ressignificado de acordo com o contexto urbano de hoje, possibilitando novos investimentos e uma utilização que traga benefícios diretos à população do entorno e ao desenvolvimento do Ceará.

Destaca-se que os recursos provenientes deste leilão serão direcionados a iniciativas de interesse público, atendendo às demandas da sociedade por infraestrutura, lazer e qualidade de vida.

O Ceará permanece comprometido com a gestão responsável dos ativos públicos, buscando sempre o melhor uso possível desses bens, alinhado às necessidades e ao bem-estar da população cearense. n