Vanessa Martins: Previdência para brasileiros no exterior

O planejamento previdenciário é uma estratégia fundamental para assegurar uma aposentadoria segura e estável, especialmente para brasileiros que vivem fora do país. Ele envolve a análise e organização dos aspectos relacionados à sua futura aposentadoria, incluindo contribuições, tempo de serviço e benefícios disponíveis, permitindo uma aposentadoria mais confortável e sem surpresas.

Para muitos brasileiros no exterior, o planejamento previdenciário pode ser uma questão negligenciada, que não tem a devida atenção. No entanto, é essencial entender como continuar contribuindo para a Previdência Social brasileira, mesmo vivendo fora do país. Recentemente, a Lei n. 13.846/2019 trouxe mudanças significativas que facilitaram esse processo. Com a nova legislação, brasileiros no exterior podem continuar contribuindo, mesmo à distância, o que ajuda a manter a sua elegibilidade para a aposentadoria ou até mesmo para outros benefícios previdenciários.

Muitas pessoas que residem no exterior não têm plena consciência das opções disponíveis para a continuidade de suas contribuições. Aposentar-se no Brasil, mesmo morando em outro país, é uma opção viável, além disso, muitos países mantêm acordos internacionais de Previdência com o Brasil, o que permite o reconhecimento de tempo de contribuição realizado fora do território nacional, facilitando a soma de tempo de contribuição. Países como Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e Japão são exemplos que possuem tais acordos. No entanto, as regras variam conforme o país, o que torna a consulta com um especialista fundamental para entender como essas contribuições podem ser combinadas.

Para quem não contribui mais para a Previdência Social no Brasil, é igualmente importante refletir sobre o planejamento previdenciário no país onde se reside. Alguns brasileiros podem optar por manter suas contribuições no sistema previdenciário local ou em regimes de previdência privada. Ignorar essa questão pode levar a problemas significativos. Investir em um planejamento previdenciário sólido é investir em um futuro mais seguro e tranquilo.