Wladimir d'Alva: Com Ética, Christiane Leitão faz história

Foto: Divulgação Wladimir da Alva, advogado e professor universitário

No dia 19 de novembro de 2024, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB/CE) presenciou um momento histórico. Christiane Leitão foi eleita a primeira mulher a presidir a OAB/CE em seus 91 anos de existência. Sua vitória rompeu barreiras e simbolizou a consolidação de um novo modelo de liderança, pautado pela ética, competência e compromisso com a advocacia cearense.

A eleição de Christiane representou uma advocacia em busca de renovação com responsabilidade. Ela obteve 11.382 votos, contra 3.758 de seu oponente, conquistando 75,18% dos votos válidos e sendo vitoriosa em todas as seções eleitorais, tanto na capital quanto no interior. Essa expressiva vitória reflete a confiança dos advogados em seu projeto de gestão, destacando a força de sua campanha, que uniu inovação e respeito às tradições.

Um dos pilares de sua vitória foi a capacidade de integrar diferentes visões e promover inclusão, valores que se destacaram em sua proposta de gestão. O triunfo de Christiane também resultou de um esforço coletivo. Sua candidatura contou com o sólido apoio do atual presidente da OAB/CE, Erinaldo Dantas, cuja gestão foi reconhecida pela valorização da classe e pela eficiência administrativa. Essa parceria proporcionou credibilidade à sua campanha e reforçou a percepção de continuidade de um trabalho bem-sucedido.

Embora o apoio de lideranças e o legado da gestão anterior tenham sido fatores significativos, a postura ética e resiliente de Christiane foi o elemento central de sua vitória. Durante uma campanha desafiadora, marcada por ataques pessoais e tentativas de desqualificação, ela optou por uma abordagem propositiva, focada em ações concretas para fortalecer a advocacia cearense. Sua postura foi amplamente reconhecida, refletindo sua liderança, maturidade e compromisso com os valores fundamentais da profissão.

A vitória de Christiane Leitão é uma mensagem clara: ética e competência prevalecem. A advocacia cearense mostrou que valoriza quem luta com integridade pelos interesses da classe. A expressiva margem de votos não foi apenas um reconhecimento à sua campanha, mas também uma resposta às tentativas de desestabilizá-la. Com respeito e dignidade, Christiane inicia um novo capítulo na história da OAB/CE, o que simboliza um avanço significativo para a advocacia e uma vitória para a sociedade como um todo, ao reforçar a presença feminina em espaços de poder e promover a representatividade democrática, com igualdade de oportunidades e voz ativa.