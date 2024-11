Alyne Alencar: Novembro azul e a inclusão das pessoas LGBTI+

Foto: Acervo Pessoal Alyne Alencar. Médica generalista e membro do Conselho Estadual de Combate a Discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

A campanha "novembro azul" é um movimento internacional de alerta sobre a importância em conhecer e prevenir o câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Somente em 2023, foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. Existe ainda uma significativa parcela da população que não recebe a atenção necessária da campanha "novembro azul", que busca incentivar o cuidado à saúde e realização de exames preventivos: as pessoas transgêneas, transexuais e não-binárias. Mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias devem buscar por informações e prevenir o câncer de próstata, mesmo aquelas submetidas a procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual.

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, e quando começam a estes começam a parecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

As medidas preventivas, segundo o Inca, incluem: dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais; menos gordura, principalmente as de origem animal, que ajudam a diminuir o risco de câncer, e de outras doenças crônicas não-transmissíveis. A forma de possibilitar a cura do câncer de próstata se faz através do diagnóstico precoce.

Ainda que na ausência de sintomas, pessoas com próstata, a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou com 50 anos e sem estes fatores, devem procura um urologista para conversar sobre o exame de toque retal e sobre o exame de sangue PSA. O SUS dispõe de exames preventivos bem como consulta com urologistas. Procurem as unidades de saúde de sua cidade. Vergonha é não se cuidar!