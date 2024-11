Oscar Lima: Dia do Síndico e as atribuições crescentes que evidenciam suporte 

Foto: Acervo Pessoal Oscar Lima. Diretor da Metas Condomínios & Serviços.

No Dia do Síndico, 30 de novembro, é oportuno parabenizar, homenagear e agradecer a essa pessoa que é a principal responsável pela gestão condominial e quem tanto se dedica à coletividade. A representatividade de síndicos acompanha o crescimento de condomínios residenciais e comerciais. Hoje, mais de 80 milhões de brasileiros vivem em mais de 520 mil condomínios, segundo o Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos (INCC).

A função do síndico torna-se cada vez mais complexa e desafiadora com o aumento de responsabilidades devido às novas regulamentações, como o eSocial e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A adaptação a essas normas requer conhecimento técnico e constante atualização, um desafio para quem, muitas vezes, atua como síndico de modo não profissional e dispõe de tempo limitado pelas demais atividades.

Então, exige-se cada vez mais uma gestão multifacetada que abrange aspectos financeiros, jurídicos, administrativos e interpessoais, visando o bem-estar e a valorização do patrimônio dos moradores. O suporte a essas múltiplas demandas consiste na figura da administradora de condomínios, que trabalha lado a lado com o síndico, fornecendo conhecimento especializado para o gerenciamento eficiente do empreendimento.

A parceria com a administradora de condomínios fornece a assessoria que lhe permite focar em assuntos estratégicos e de relacionamento com os moradores. Ela cuida de procedimentos contábeis, fiscais e de recursos humanos, incluindo a gestão de colaboradores como porteiros, recepcionistas e zeladores, garantindo a conformidade com a legislação e evitando sanções financeiras. Além disso, a administradora atua na manutenção da infraestrutura do condomínio, com a conservação do espaço físico e o controle de contratos com fornecedores.

Assim, ao celebrar o Dia do Síndico, é oportuno evidenciar a importância dessa figura na boa governança dos condomínios e é relevante reforçar que o êxito de sua atuação é viabilizado pelo apoio de uma administradora com boa reputação, como a Metas Condomínios & Serviços. Essa parceria é fundamental para a sustentabilidade da gestão condominial e contribui para a construção de ambientes seguros e bem administrados, onde todos podem viver e conviver com tranquilidade.