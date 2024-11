Padre Reginaldo Manzotti: Nossa Senhora das Graças, guia para a santidade

Foto: Acervo pessoal Pe. Reginaldo Manzotti Fundador e presidente da Associação Evangelizar é Preciso e pároco reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba - PR

O mês de novembro é um período no calendário litúrgico da Igreja Católica, marcado por celebrações significativas: A festa de Todos os Santos é um momento de grande significado espiritual para os católicos. É uma celebração da santidade e um lembrete de que todos somos chamados a viver vidas de virtude e fé. O Dia de Finados é um momento de recordação e oração pelos fiéis falecidos. É uma ocasião para refletir sobre a transitoriedade da vida e a esperança na ressurreição. A Igreja nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Disse Jesus: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá" (Jo 11, 25-26).

Nesse contexto, a busca da santidade se torna ainda mais relevante, pois nos lembra que somos chamados a viver de maneira que nos prepare para a vida eterna. A santidade não é um privilégio de poucos, mas uma vocação universal. Todos somos chamados a ser santos, a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a buscar a perfeição no amor, "Sedes santos, como vosso Pai é Santo!" (Mt 5,48). Podemos nos inspirar nos exemplos dos santos, que viveram suas vidas com fé, esperança e caridade, e buscar seguir seus passos.

No dia 27 de novembro celebramos Nossa Senhora das Graças, que é uma das invocações mais queridas e veneradas da Virgem Maria na Igreja Católica. Também conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, sua devoção se espalhou pelo mundo após as aparições a Santa Catarina Labouré em 1830, em Paris, França. A primeira aparição ocorreu na noite de 18 para 19 de julho, quando Catarina foi acordada por uma criança que a conduziu até a capela do convento, onde ela viu Nossa Senhora, rodeada por uma luz brilhante, e sentada na cadeira da madre superiora.

A segunda aparição ocorreu em 27 de novembro de 1830. Nesta ocasião, a Virgem Maria apareceu a Catarina em uma visão onde ela estava de pé sobre um globo, com raios de luz emanando de suas mãos. Maria explicou que esses raios representavam as graças que ela concedia àqueles que pediam. Ela também instruiu Catarina a mandar cunhar uma medalha com essa imagem, prometendo que todos que a usassem com fé receberiam grandes graças e proteção.

A Medalha Milagrosa, como ficou conhecida, tem um design rico em simbolismo. Na frente, a imagem de Nossa Senhora das Graças está rodeada pelas palavras: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós". No verso, há um "M" sobreposto a uma cruz, com os Sagrados Corações de Jesus e Maria abaixo.

A medalha rapidamente se espalhou pelo mundo, e muitos relatos de milagres e curas foram atribuídos a ela. A Medalha Milagrosa é vista como um sacramental, um objeto sagrado que ajuda a fortalecer a fé dos fiéis.

Maria é um exemplo perfeito de virtude e obediência a Deus. Sua vida é um modelo para todos os que buscam a santidade. A devoção a Nossa Senhora das Graças inspira os fieis a imitar suas virtudes, como a humildade, o serviço, a pureza e a fé inabalável.

A mensagem de Nossa Senhora das Graças enfatiza a confiança na misericórdia e no amor de Deus. A busca pela santidade requer, da mesma forma, uma confiança total em Deus, reconhecendo que sem Ele e sem Sua graça nada podemos fazer, não podemos alcançar a perfeição espiritual.

Nossa Senhora das Graças e a busca pela santidade estão intimamente ligadas pela graça divina e pelo exemplo de virtude que Maria oferece. A devoção a Nossa Senhora das Graças é uma seta poderosa rumo a santidade, pois nos conecta à intercessão de Maria e nos inspira a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Nela encontramos uma guia e intercessora fiel, que nos acompanha em nossa caminhada espiritual.

Que Nossa Senhora das Graças nos ajude a confiar nas promessas de Deus e a buscar a santidade com coragem e determinação.