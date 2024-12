Foto: Aurélio Alves FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 25.11.2024: Torcedores Ceará Esporte Clube foram ate o Aeroporto Velho fazer a recepção do time que conseguiuo acesso a série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Um dia de muitos sentimentos. Um dia de um calor sem igual, tanto da torcida, na espera da delegação do Ceará Sporting Club, quanto do Sol. Um alívio pelo acesso à serie A, o êxtase de alegria com a esperança de um ano melhor para 2025.

Essa foto representa o amor incondicional da torcida que foi, ao meio-dia, no Aeroporto Velho. Busquei um local mais alto para conseguir dar a dimensão da quantidade de pessoas que estava comemorando o feito do Ceará. A grandeza do amor incondicional dos torcedores se coaduna ao tamanho do feito realizado pelo clube.