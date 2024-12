Frederico Nascimento: Fortaleza, uma cidade (in)sustentável

Como geógrafo, tenho refletido muito sobre os (des) caminhos que os governantes de Fortaleza vêm tomando nas últimas décadas. A "terra do sol" é a 4ª maior Metrópole brasileira, com 2,4 milhões de habitantes, a capital mais densa do país 7.775,43 hab/Km². A população é distribuída de forma desigual, tendo maior concentração na Região Metropolitana.

Em contrapartida vislumbra-se municípios no Ceará com apenas 100 e/ou 500 mil habitantes. A capital mimetiza crescimento urbano desordenado, essa grande densidade urbana acarreta diversas problemáticas do ponto de vista socioambiental, podemos elencar diversas, mas precisamos ser cirúrgicos.

Estamos em ano de pleito eleitoral, os candidatos não demonstraram preocupação com as áreas verdes de Fortaleza, haja vista termos perdido mais de 80% destas. Precisamos de proteção mais efetiva, pois mesmo Unidades de Conservação - UCs estão suscetíveis ao desmatamento.

Fortaleza em 2024 completou 298 anos, junto a essa data comemorativa, carrega o ideário de uma cidade antropizada cerca de 83,7% foi transmutada pela ação humana, que degradou parte significativa da cobertura vegetal endêmica. Em recente estudo, pesquisadores do Laboratório de Climatologia - UFC (Geografia), apresentam que Fortaleza sofre forte pressão do mercado imobiliário, ocupações irregulares, uso inadequado, queimadas, decorrentes da falta de fiscalização e de plano eficaz que propicie preservação e conservação adequadas.

A pesquisa destaca espaços prioritários para conservação e indica áreas de vegetação remanescentes que podem ser transformadas em UCs. Num cenário de hecatombe climática, precisamos construir cidades sustentáveis, que convivam em harmonia com florestas nos espaços urbanos, para que se tenha maior conforto térmico. Já é comprovado que com aumento da cobertura vegetal ameniza-se as ilhas de calor.

Precisamos de planejamento urbano e reflorestamento, só assim podemos delinear caminhos para uma cidade sustentável, ou iremos nos tornar aquilo que é dito na música dos Racionais MC´s: "uma floresta de concreto e aço".