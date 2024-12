Lan Heping: Amigos confiáveis de futuro compartilhado

O presidente da China, Xi Jinping, participou da 19ª Cúpula do G20 no Rio de Janeiro e fez uma visita de Estado ao Brasil de 17 a 23 de novembro, a convite do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a visita, os chefes de Estado anunciaram a elevação das relações entre os dois países à Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável, alinhando a Iniciativa Cinturão e Rota com as estratégias de desenvolvimento do Brasil.



Atravessando montanhas e oceanos para promover a amizade, as relações China-Brasil foram estrategicamente elevadas. Durante a visita, os dois chefes de Estado realizaram intercâmbios estratégicos profundos e amigáveis e concordaram que as relações entre os dois países haviam entrado no melhor período da história. O presidente chinês, Xi Jinping, apontou que as relações China-Brasil atravessaram montanhas e oceanos, explorando o caminho certo para as potências em desenvolvimento conviverem com respeito mútuo, benefício recíproco, amizade e cooperação ganha-ganha. Os dois países têm se tornado cada vez mais amigos confiáveis de futuro compartilhado e forças positivas para a promoção da paz. A China está disposta a trabalhar com o Brasil para enriquecer continuamente o significado das relações China-Brasil na nova era e para ser “parceiros de ouro” de conquistas mútuas.



Promovendo o desenvolvimento e a prosperidade juntos, a cooperação China-Brasil foi substancialmente aprofundada. Durante a visita, foram assinados 38 atos de cooperação. No futuro, os dois lados fortalecerão a integração das estratégias de desenvolvimento e aprofundarão a cooperação em setores-chave, como comércio e economia, finanças, ciência e tecnologia, infraestrutura e proteção ambiental, de modo a ajudar os dois países a alcançar o desenvolvimento e a prosperidade comuns e provar ao mundo que os países em desenvolvimento podem alcançar o desenvolvimento e a revitalização, bem como a equidade e a justiça, por meio de seus próprios caminhos.

Avançando juntos com futuro compartilhado, as relações China-Brasil transcenderam o âmbito bilateral e demonstraram cada vez mais sua natureza global, estratégica e de longo prazo, e se tornaram um modelo para os países em desenvolvimento trabalharem juntos em solidariedade e cooperação. Durante a visita, os dois presidentes concordaram em continuar trabalhando de perto em mecanismos multilaterais, como as Nações Unidas, G20 e o BRICS, e em fazer novas contribuições para a paz e o desenvolvimento mundiais.



Elevar os laços bilaterais e sinergizar as estratégias de desenvolvimento dos dois países é um momento histórico na história das relações dos dois países, o que atende às expectativas comuns dos dois povos, ajudará os dois países a acelerar suas respectivas modernizações e certamente permitirá que os dois países levem adiante as conquistas passadas nas relações e inaugurem os próximos "50 anos de ouro", bem como estabeleçam um exemplo para as nações do Sul Global na busca da força por meio da unidade e fazerem novas contribuições para aumentar a representação e a voz dos países em desenvolvimento na governança global.