"A bailarina fantasma", de Socorro Acioli, relata uma história super interessante e divertida da aparição de uma bailarina fantasma que surge na frente de Anabela. A menina, curiosa, decide desvendar esse mistério, desencadeando o resto do enredo.

A primeira aparição da bailarina é muito bem descrita e é possível sentir a presença do fantasma diante de nossos olhos. O romance entre Clara e Gabriel é relatado de maneira cativante, fazendo com que o leitor viaje no tempo e entenda mais sobre a vida do fantasma.

Nós gostamos muito da construção do enredo e do fato de se basear em acontecimentos reais e fictícios, isso chama a atenção do leitor e o envolve na história.

A autora descreve bem os lugares, como o Theatro José de Alencar e o porão do local. Esse livro é indicado para pessoas a partir de 10 anos que gostam de ação, romance, suspense e mistério.