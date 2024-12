Cumplicidade

Só esperam os maus: os bons caírem no sagrado sono dos justos para armarem seu circo de horrores, perpetrando atos injustos um atrás do outro para quando os ditos cujo acordarem, estejam cansados o suficiente para a bandeira do bem maior; o amor incondicional; não levantarem. E que voltem a dormir, deixando tudo como está.

Será que ainda vale a pena ser uma Superstar? O americano daquilo roxo ou loiro não mudou seu voto, nem ouvindo o canto livre de Lady Gaga. A fama só se restringe a uma ilusão coletiva, ou uma enganação amplamente aceita; uma seita metida a besta com cara de religião, mas que só fala na besta, no diabo, demônio, cramulhão, como se o capeta fosse o único culpado por nossa solidão religiosa, pois Deus quer tudo, menos ser cúmplice de toda essa esculhambação.