Um pouco da história: Redenção

A antiga vila do Acarape, hoje Redenção, pertencia à província de Baturité. A partir do ato abolicionista ocorrido em 1° de janeiro de 1883 passou a denominar-se Redenção, primeira vila a abolir a escravidão no Brasil. Foi elevada a cidade em 17 de agosto de 1899. Faz parte do Maciço de Baturité, Serra de Guaramiranga, região que fora habitada por várias tribos indígenas, como os Potyguara, Jenipapo e Kanindé.

O rio Pacoti nasce como fonte natural no Maciço e ao longo dos seus 150 km de extensão, banha vários municípios cearenses. Estando Redenção às suas margens, o que facilitou a vida de seus primeiros habitantes, os índios Tapuias, (termo originado do Tupi, não designa etnia; era denominação para os índios que não falavam o Tupi antigo); vinham do Jaguaribe e viviam da pesca e agricultura. Cortado por esse rio, surge um território extenso com um rico vale agrícola produtor de cana de açúcar, frutas, cereais, mandioca, algodão, sendo a pecuária mais uma fonte de riqueza do município.

A partir do século XVII com a chegada das expedições militares e religiosas, a pecuária no Ceará toma impulso beneficiando toda a região. Daí o início da colonização nas vilas indígenas a partir das doações das sesmarias, embora vindo acontecer aqui mais tarde que em outros estados nordestinos. A pecuária e o algodão progrediam pelo sertão semiárido do Ceará, estimulando a vinda do homem branco de Pernambuco e outros estados nordestinos. Muitos, de famílias ricas se estabeleceram na região serrana de Baturité, diante do bom clima, água, frutas e um bom solo para a agricultura. Foram os primeiros sesmeiros provenientes de Pernambuco que introduziram na região a cultura da cana de açúcar, surgindo em 1740 os primeiros engenhos. E foi nesse clima e solo favoráveis que outras plantações, como o café e a mandioca atraíram novos europeus que ali se fixaram formando novos núcleos urbanos entre esses, Redenção (nessa época Acarape ainda pertencia a Baturité). A história de Redenção sempre esteve ligada à história de Baturité e Acarape. Continua vinculada ao Maciço do qual faz parte.