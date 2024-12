Fabiano Rocha: O sonho de Casimiro, 120 anos de legado

Há exatos 120 anos nascia um cearense visionário, que decidiu fazer de suas experiências – pessoais, acadêmicas e profissionais – uma história inspiradora.



Em 29/10/1904 nascia o marechal-do-ar Casimiro Montenegro Filho para escrever uma história indelével que inspira até hoje quem sonha em voar cada vez mais alto. Marechal Casimiro foi idealizador e fundador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1950, instituição de ensino respeitada no Brasil e no mundo, formando com excelência profissionais nas ciências aeroespaciais e correlatas. Além disso, foi um dos responsáveis pela criação do Correio Aéreo Militar e é patrono da área de engenharia aeronáutica da Força Aérea Brasileira, além de outras realizações.



Há uma coincidência interessante a ser mencionada neste ano. Falo de outro grande cearense, dr. Fernando de Mendonça, filho de Guaramiranga/CE. Ele completou, com vida e saúde, 100 anos, em 2 de dezembro de 2024.



Mas ouso dizer que bem mais importante que a coincidência de datas fechadas de nascimento é mencionar que dr. Fernando de Mendonça é um especial exemplo de quem viveu experiências com o legado do Marechal Casimiro e, por sua vez, decidiu transformar suas experiências em outro grande legado para as gerações contemporâneas e vindouras. Dr. Fernando é engenheiro formado pelo ITA, em 1958. Após atuação na Nasa (EUA) como pesquisador representante do CNPq, foi fundador e primeiro diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



Muitos outros nomes poderiam ser citados, personagens brilhantes que passaram pelo ITA e por outras instituições brasileiras e que até hoje decidem escrever brilhantes histórias, a partir das grandes realizações deste cearense de honra, o Marechal Casimiro.



Que os bons ventos deste nobre legado continuem nos inspirando em sonhos cada vez mais ousados, que novas gerações desejem sempre "voar, voar, subir, subir"!



Há um dito popular que fala: "Deus não dá asas a cobra". Eu agradeço a Ele por todos os dias dar asas a todas as pessoas de bem que sonham e fazem de suas experiências pessoais histórias de imensurável valor. O que muitos podem chamar de Sonho de Ícaro, aqui no Ceará podemos chamar de Sonho de Casimiro. Agora com 120 anos de um magnífico legado!