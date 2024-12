Romeu Aldigueri: Alece, da democracia ao resultado

Na última semana fui escolhido por 44 colegas deputados e deputadas para ser o próximo Presidente da Assembleia Legislativa do meu estado. Uma honra para qualquer homem público. Em meio à alegria, estou consciente da responsabilidade, porque não tenho como não pensar nas necessidades do nosso povo, o que demanda esforço, estudo e políticas públicas.

O parlamento é não apenas o fórum por meio do qual se pratica a democracia. Mas também é onde se fortalece o entendimento do que é uma vida democrática. A democracia, que vai muito além da escolha dos seus representantes, respeita o saber, mais que o poder.

Olho para o nosso Ceará, do som do canto da Jandaia. Nosso Ceará da universalização em breve da educação em tempo integral. Nosso Ceará que tem um sol para cada um, a ser transformado em matriz energética.

Nosso Ceará, dos ventos, dos mares bravios, da arte, do artesanato, da força do trabalho, da alegria. Da força do turismo. Do Caju. Da ciência. Do elmo, instrumento que salvou vidas na pandemia. Da minha Granja, cidade do meu coração. Da memória de meu pai. Da minha família. De cada voto de confiança da população.

Olho para tudo isso, do qual emana energia e a responsabilidade que impõe a tarefa de ser melhor, de evoluir, e de ser o mais dedicado possível ao longo dos próximos dois anos.

Não é fácil suceder um homem que é conhecido como aquele "que trata todo mundo bem". Evandro Leitão vai deixando uma marca profundamente construída por meio da simplicidade e da competência.

Por isso fica aqui meu compromisso de ampliar a participação da Alece na sociedade, levando mais serviços, ressaltando nossos valores, fomentando junto com o comitê de altos estudos da instituição, soluções para a nossa trágica distribuição de renda, origem de todos os males.

A Assembleia Legislativa é mais que o plenário. Como uma think tank ela mobiliza, articula e provoca inteligências. E falar em inteligências na única localidade fora de São Paulo a abrigar um ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) demanda propriedade. A Propriedade que reivindico por ter sido prefeito de um município campeão nacional de leitura.

O que quero dizer é que lutarei para que o parlamento, sob minha gestão, honre os grandes gestores que passaram pela nossa história recente e que cada cearense esteja representado nos desafios impostos à frente. n