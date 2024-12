Christiane Leitão: Eleição da primeira presidente é conquista coletiva da advocacia

Foto: Arquivo Pessoal Christiane Leitão. Candidata à presidência da OAB-CE e atual vice-presidente da Ordem.

Pela primeira vez em 91 anos a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará (OAB-CE), será presidida por uma mulher. Essa é uma conquista coletiva, construída a muitas mãos e que simboliza este novo momento que a OAB vive, de mais inclusão, participação e protagonismo feminino.

A nossa gestão, que se inicia em janeiro de 2025, terá como prioridades a defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas, por meio do diálogo respeitoso, mas altivo e independente com os poderes. Outro destaque será um olhar cuidadoso para a jovem advocacia, para o interior do Estado e para a advocacia feminina em suas especificidades, com forte ênfase no combate ao assédio.

Continuaremos o trabalho de estruturação da seccional e das 17 subsecções do Estado, oferecendo melhores condições de trabalho e espaços adequados para o desenvolvimento profissional dos colegas da capital e do interior. Outra meta importante é a de expandir a capacitação oferecida pela Escola Superior de Advocacia, ampliando o número de cursos gratuitos e pós-graduações, sobretudo agora que a nossa Escola foi reconhecida pelo Ministério da Educação como faculdade.

Também é fundamental aprofundar ainda mais o debate com a sociedade no âmbito das 115 Comissões Temáticas da Ordem, que hoje reúnem mais de 7 mil membros. São as comissões que discutem temas caros a todos, como defesa do consumidor, direitos humanos, sustentabilidade ambiental e defesa da democracia, para citar apenas algumas.

Por fim, agradecemos a confiança que os nossos colegas advogados e advogadas do Ceará depositaram no nosso projeto e no histórico de luta e trabalho de cada um dos membros da chapa “Pela OAB. Por você”. Vamos honrar essa confiança tendo como marca o diálogo, a atuação sempre firme e corajosa para que a OAB-CE cumpra seu papel em defesa das prerrogativas da advocacia, do acesso à Justiça e do Estado Democrático de Direito.