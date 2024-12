Cynthia Studart Albuquerque: "Candidato, você sabe o que é o Cras?"

Fomos surpreendidos com essa pergunta, do então candidato Evandro Leitão (PT) ao seu adversário André Fernandes (PL), no último debate para prefeito de Fortaleza. Pela primeira vez, vi a Assistência Social no centro do debate público e suponho que inúmeros telespectadores que assistiam o debate, também, não sabiam o que são e o que fazem os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), a depender de sua classe social. Entretanto, o povo pobre sabe e reconhece sua importância.

Os Cras são "porta de entrada" ao Sistema Único de Assistência Social (Suas) e objetivam fortalecer a convivência familiar e comunitária, prevenir agravos e riscos sociais, e o fazem através do trabalho social com as famílias nos territórios. Neles estão as unidades descentralizadas do Cadastro Único que possibilitam o acesso a programas e benefícios sociais. Já os Creas são unidades que acolhem famílias e indivíduos em situação de risco por violação de direitos. E os Centros Pop acolhem a população em situação de rua. Ou seja, a Assistência Social é fundamental para qualquer gestão comprometida com os direitos de cidadania e a redução das desigualdades.

Tenho acompanhado na mídia e escutado de trabalhadores e usuários da assistência social constantes denuncias sobre um verdadeiro desmonte vivenciado pelo Suas na capital. Cras e unidades de acolhimento fechados, energia cortada, equipes desfalcadas, ausência de carro para visitas, falta o básico como comida e material pedagógico e, por fim, ordem de despejo por não pagamento do aluguel do Centro Pop.

Absurdo, despreparo, irresponsabilidade e perversidade com os que mais precisam. Não há adjetivos para expressar o que está acontecendo com Assistência Social em Fortaleza. No apagar das luzes da atual gestão, o prefeito José Sarto só nos confirma os motivos da sua derrota eleitoral. A elaborada propaganda e os vários prêmios internacionais não surtiram efeito para além de 11%. Da cidade do design para cidade do abandono, Fortaleza hoje esperança dias melhores. 2025 está bem aí. Para esse enorme desafio, compromisso e trabalho integrado, juntos seremos muito mais!