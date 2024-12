Germana Belchior: O sentido da liderança pública

Foto: Arquivo Pessoal Germana Belchior. Pós-doutorado em Direito pelo Uniceub. Doutora em Direito pela UFSC.

Qual é o verdadeiro sentido de liderar no setor público? Em um espaço onde a autoridade é frequentemente associada ao controle e à burocracia, a liderança pública precisa se conectar a algo maior: o impacto real na vida das pessoas. Liderança no setor público é, acima de tudo, um exercício de cidadania e propósito. Mais do que simplesmente comandar, o verdadeiro líder público precisa ter clareza de seu objetivo de inspirar, servir e transformar.

Servir é mais do que executar tarefas e cumprir normas; é entender que cada decisão tem o poder de transformar realidades. Ser omisso também é decisão. Nesse sentido, a verdadeira liderança pública é capaz de despertar na equipe a consciência de que seu trabalho diário faz parte de um projeto maior, que transcende os limites da instituição e impacta diretamente a sociedade.

Liderar exige, ainda, coragem. O verdadeiro líder no setor público sabe que, muitas vezes, seu papel causa incômodo. Ele precisa questionar o status quo, enfrentar resistências e navegar pelas complexidades da dinâmica pública. Mais do que impor decisões, ele deve inspirar sua equipe, fomentar o diálogo e a colaboração, mostrando o porquê do trabalho realizado. Uma equipe emocionalmente conectada ao propósito trabalha não só com eficiência, mas com paixão e brilho no olhar.

A motivação do líder não é alimentar egos e vaidades. Não existe espaço para o "eu", mas para "nós". Ele lidera para construir um legado que fortaleça a cidadania e o propósito de cada servidor. Assim, o sentido maior da liderança pública está em fortalecer políticas que realmente façam a diferença, mobilizando servidores e cidadãos para o bem comum.

O líder público que entende esse propósito não cria simplesmente seguidores, mas cidadãos comprometidos. Ele transforma, serve e inspira para que o Estado cumpra a sua missão mais nobre: colocar o interesse coletivo acima dos interesses individuais e fazer da gestão pública um verdadeiro serviço à cidadania.