José Guimarães: O BNDES e o desenvolvimento do Ceará

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou o financiamento ao projeto de duplicação do Eixão das Águas, no Ceará, incluído no Novo PAC, para o valor total de R$1,2 bilhão. Soma-se a isso outros R$3,6 bi liberados para a conclusão da Ferrovia Transnordestina.

Nas duas ocasiões eu estive presente nas articulações ao lado do presidente Lula e do governador Elmano para articular esses repasses. No caso da Transnordestina, sou autor do projeto que viabilizou a liberação das verbas. Esse é um trabalho que precisa ser destacado, que não é pouca coisa.

Afinal, são cerca de R$ 4,5 bi destinados por nosso governo para melhorar diretamente a vida de milhões de cearenses através do investimento público do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC - marca maior do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado.

No caso do Eixão das Águas, a operação, que vai beneficiar cerca de 47% da população cearense, está alinhada à meta de universalização do acesso ao fornecimento de água tratada até 2033, estabelecida pelo G20 em julho.

O novo crédito resulta de negociações iniciadas em setembro, no âmbito do BNDES Invest Impacto, que já havia destinado R$ 500 milhões à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), fortalecendo os esforços para alcançar a universalização do esgotamento sanitário até 2033.

O financiamento adicional permitirá a execução imediata da obra, que alcançará 27 municípios, beneficiando 4,1 milhões de pessoas.

Com 256 km de extensão, o Eixão conecta o Açude Castanhão ao Porto do Pecém, garantindo abastecimento a distritos industriais, áreas de irrigação e comunidades ao longo do trajeto.

A obra é considerada estratégica para o desenvolvimento regional e para a meta de universalização do acesso à água tratada até 2033.

O BNDES também está presente na Transnordestina, que será fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial da região. Este empreendimento histórico deve gerar 4 mil empregos diretos, consolidando o estado como polo estratégico para a economia nacional.

Encerramos bem o ano. Nosso trabalho na liderança do governo do presidente Lula seja aprovando projetos ou articulando liberação de recursos como esses, definitivamente são a marca de um mandato atuante, participativo e que se preocupa com o bem-estar dos cearenses. Até o ano que vem!