Ernesto Antunes: Empreendedorismo e Desenvolvimento

Foto: Arquivo Pessoal Ernesto Antunes. Administrador de Empresas e autor do livro Empreendedorismo: Causos e Cases de Sucesso.

Quando falamos de projetos que incentivam o empreendedorismo, isso é motivo de grande satisfação, pois se cria uma perspectiva e expectativa de serem criadas oportunidades e novos propósitos de vida, para um público considerado de baixa renda e vulnerabilidade no estado do Ceará.

Em parceria com o Sebrae Ceará e Governo do Estado, o Convênio Programa Quero Empreender, abordará tema e ações como o + qualificação e renda, onde possibilitará que associações e cozinhas comunitárias, cadastradas no programa Ceará sem Fome, possam oferecer além de alimentações ao público alvo, uma qualificação estruturada, através de palestras de sensibilização, trilhas, compostas de tópicos como descoberta, ideação, modelagem e implantação, com metodologias voltadas para efetivamente, criar um engajamento e desenvolvimento, onde foco principal do programa é tornar as pessoas produtivas profissionalmente, através de uma preparação para o mercado de trabalho, através de capacitações com linguagens adequadas ao referido público, com consultores do Sebrae, que utilizarão as mais modernas ferramentas de gestão, engajamento e dinâmicas de grupo.

O referido programa conta com uma equipe de profissionais selecionados de forma rigorosa, pois deverão ser eficazes com as suas mentorias, que buscam como meta principal a formalização dessas pessoas e a inserção ao mercado do trabalho, dentro das regras e prazos previstos.

A previsão é que sejam capacitadas em torno de 27.600 beneficiários em todo o estado do Ceará, em 920 cozinhas cadastradas no programa, com 9.200 horas de mentorias em todos os municípios, dentro dos próximos dois anos. Aproveitei o lançamento do programa e já comecei a ouvir as pessoas envolvidas nesse grandioso projeto e tivemos relatos de incentivo como: oportunidades de crescimento, trabalho e renda para todos e qualidade de vida entre outras palavras de esperança.

Segundo a gestora de Políticas Públicas do Sebrae, Fabiana Gizele, a ideia principal é "melhorar a ambiência dos negócios, através do empreendedorismo e inclusão produtiva, realizado com excelência". Na mesma linha, o líder da Unidade de Gestão de Soluções, Luiz Gonzaga Filho, afirma que a ideia principal é a de transformação das pessoas com reflexões, ações e resultados efetivos para a vida delas.

Portanto, como diz o Guru Peter Drucker; "Já que não podemos prever o futuro, podemos criá-lo".