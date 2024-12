Raimundo Ângelo: A expansão do emprego no Ceará

Foto: Acervo Pessoal Raimundo Ângelo. Presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Nos dez primeiros meses de 2024, o Ceará ultrapassou a marca de 58 mil novos empregos com carteira assinada, um número significativamente superior ao registrado em todo o ano de 2023 (52,2 mil). Esse desempenho reflete o aumento das oportunidades de trabalho para os cearenses, impulsionado por todos os setores da economia, com destaque para o setor de serviços, responsável por metade das novas vagas.

A maior oferta de empregos tem contribuído para a redução da taxa de desemprego no Ceará, que caiu para 6,7% da força de trabalho local, um dos menores índices registrados na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Não obstante essa realidade, o governo estadual, por meio da Secretaria do Trabalho e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, tem atendido à população oferecendo, além dos serviços do Sistema Público de Emprego - como intermediação de mão de obra, habilitação do seguro-desemprego, entre outros -, novas iniciativas. Entre elas, destacam-se o passe livre para desempregados que buscam trabalho em outra cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por meio do programa "VaiVem", a realização de cursos de qualificação profissional para beneficiários do programa "Ceará Sem Fome" e ações de fomento ao empreendedorismo por meio do "Ceará Credi".

Além disso, com a chegada das festividades de fim de ano e o aumento da movimentação comercial com a "Black Friday", será realizado um grande mutirão de emprego em toda a rede de atendimento do IDT/SINE-CE. O objetivo é ampliar as oportunidades de trabalho para os cearenses, contando com o apoio do empresariado local, de modo que os bons ventos da economia cearense tragam mais e melhores chances para todos.

Isso também envolve não apenas um atendimento humanizado, mas a eliminação de práticas discriminatórias que muitas vezes ocorrem nos processos seletivos, relacionadas a gênero, idade e classe social, refletindo o importante papel do Sistema Público de Emprego no Ceará.