Custódio Almeida: UFC acende suas luzes nos 70 anos de história 

Professor da UFC, presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional do Conselho Estadual de Educação do Ceará ...

Custódio Almeida Professor da UFC, presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional do Conselho Estadual de Educação do Ceará ...

Os 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC), completados neste 16 de dezembro, lembram-nos da potência do sonho. Um dia, foi ousado desejar uma instituição universitária no Ceará. Em sintonia com a força e resiliência de seu povo, a sociedade cearense lutou, e a UFC nasceu, cresceu, transformou vidas e fez valer a pena todo esforço de continuidade ao longo de sua história.

Mesmo ameaçada em momentos pontuais, a democracia é o terreno onde fincamos nossos alicerces. Como quando a Universidade se reconciliou historicamente com seus alunos perseguidos durante a ditadura militar, como parte das celebrações dos 70 anos, ou quando tornou prioridade rever seu normativo maior – o Estatuto – em um processo coletivo e amplamente representativo.

A mitigação das desigualdades, por meio da assistência estudantil e de ações afirmativas, tornou-se um pilar da atual administração, com a criação do Auxílio Ingressante e do Auxílio Concludente, destinados a estudantes de baixa renda. Além disso, a UFC se expande fisicamente, com novos cursos na Capital e no Interior, retomada de obras interrompidas e investimentos em novos espaços, como o Campus Iracema e o novo Hospital Universitário, em Fortaleza, que terão grande centralidade nas relações da Universidade com as cidades onde está instalada.

A repaginação das estruturas organizacionais e o incremento de recursos para a pós-graduação têm sido passos fundamentais para criar um ecossistema fértil para a pesquisa e para a inovação, ao passo que a curricularização da extensão reafirma nosso compromisso com a comunidade, tornando a interação com a sociedade um ponto essencial na formação dos alunos.

Muito se leu e se ouviu falar da Universidade neste ciclo comemorativo que vivemos. “Acender as luzes”, evidenciando seu papel de produzir e difundir “saberes que iluminam”, não é mais que lembrar a sociedade do que ela já sabe: a UFC é valiosa, um patrimônio de todas e todos os cearenses. Além de trabalhar por eles, está de portas abertas para recebê-los.

O escritor alemão Herman Hesse pontuou: por mais que o tempo passe, “alguma coisa em nós sempre permanece a mesma”. Seguindo a máxima de seu fundador, professor Antônio Martins Filho, a UFC segue, há 70 anos, evoluindo e se reinventando, ao abraçar como força-motriz o impulso transformador do “Universal pelo regional” na educação e no desenvolvimento do Ceará.