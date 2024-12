Não sei se você, cara leitora, sabe o que significa, mas é mais ou menos um comichão, uma inquietação, sabe? Sabe-se o que quer, mas se quer o que não se sabe, sabe?

Pois bem, hipóteses a mil na mente, eis que resolvo encontrar aquele amigo, proposta feita e aceita, sigamos! Churrasco de calçada com cerveja gelada e música boa (vinda do bar ao lado). Foi naquele sábado despretensioso que nos colocamos minimamente a par das nossas vidas, a essas horas nas pickups do maravilhoso DJ, Caetano já cantarolava algo ao fundo, diga-se de passagem, que set delicioso. Em algum ponto do encontro, me dei conta de o quanto estava precisando daquela saída, sem nem perceber.

Algumas cervejas depois.

Martha, por favor, desce a saideira e a conta? Era menos de meia-noite, quando nos despedimos. Um abraço apertado e no coração um desejo: que este próximo passo, que o novo ano seja transformador e alegre pra ti, (pra mim), foi o que desejei.