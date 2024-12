O fim de uma era nos programas de auditório: Despedidas e transformações

"Vamos aplaudir", "chama o bombeiro", "dança gatinho, dança!" Esses bordões marcaram os finais de semana da TV brasileira por mais de uma década, com o Programa Raul Gil, e Eliana no SBT, e O Melhor do Brasil e Hora do Faro na Record. O último mês de 2024 representa o fim de uma era para os telespectadores que, a cada sábado e domingo, se reuniam com a família em frente à TV para assistir aos famosos programas de auditório.

Após 23 anos no SBT e como uma mulher pioneira ao comandar um programa dominical na televisão brasileira, desafiando a hegemonia masculina desse espaço, Eliana se despediu da emissora em 23 de junho de 2024. Foram 15 anos no ar em sua segunda passagem pelo canal de Silvio Santos, iniciada em 2009. Após sua migração para a Globo, em dezembro, outro apresentador dominical, Rodrigo Faro, decidiu, em comum acordo com a Record, não renovar seu contrato após 16 anos de casa, reflexo das sucessivas derrotas de audiência para o SBT nos últimos anos.

Concorrentes diretos por mais de uma década, Faro e Eliana encerraram suas histórias em suas respectivas emissoras no mesmo ano, marcando o fim da guerra dominical que protagonizaram juntos — uma espécie de releitura do auge dos anos 90, quando Fausto Silva e Gugu Liberato dominaram os domingos com o Domingão do Faustão e o Domingo Legal. Dezembro também trouxe a despedida de um dos maiores ícones da TV brasileira: Raul Gil, que, após 14 anos no ar pelo SBT, deixou a emissora.

Com tantas mudanças, o ano de 2024 ficará marcado como um período de transição para os programas que fizeram história e construíram gerações com memórias inesquecíveis. Aos amantes da televisão, resta aguardar os próximos passos das principais emissoras do país e recordar, com nostalgia, os momentos que tornaram nossos finais de semana mais alegres.