Domingos Neto: Escola sem celular: vitória da educação

A aprovação do projeto que proíbe o uso de celulares em salas de aula representa um passo significativo para a educação brasileira. Com ampla maioria de 45 votos a 14 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a medida segue agora para apreciação no Senado Federal. Como coautor, tenho orgulho de contribuir para essa iniciativa que busca criar um ambiente educacional mais focado, inclusivo e favorável ao aprendizado.

Uma recente pesquisa do Datafolha reforça a pertinência da proposta. Segundo o levantamento, 65% dos pais de estudantes com até 12 ou 18 anos apoiam o banimento do uso de celulares nas escolas. Além disso, 78% dos entrevistados acreditam que os aparelhos trazem mais prejuízos do que benefícios ao aprendizado das crianças, um número que chega a 76% quando considerada a opinião do total da população. Esses dados indicam uma preocupação generalizada com os efeitos do uso descontrolado da tecnologia no desempenho escolar.

Curiosamente, a pesquisa também aponta que 43% das crianças com até 12 anos e 50% dos adolescentes com até 18 anos já têm acesso a esses dispositivos. Isso demonstra a necessidade de um debate equilibrado sobre o papel da tecnologia no ambiente escolar e como utilizá-la de forma consciente.

A regulamentação é fundamental para minimizar distrações tecnológicas, fortalecer interações presenciais e combater problemas como o cyberbullying. O impacto positivo dessa medida já é reconhecido por autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana, que destacou a importância do alinhamento entre o Congresso e o Executivo. Essa colaboração é essencial para avançarmos na construção de um sistema educacional que priorize o bem-estar e o aprendizado das crianças e jovens brasileiros.

Estudos apontam que o uso inadequado de celulares interfere diretamente no desempenho acadêmico, reduzindo a capacidade de atenção e a qualidade da aprendizagem. Além disso, a presença constante dos aparelhos pode impactar negativamente a socialização e o bem-estar emocional dos alunos. Portanto, a proibição não é uma medida contra a tecnologia, mas sim a favor de um uso consciente que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes.