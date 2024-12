Luiz Eduardo Girão: Seus tataranetos endividados…em bilhoes de US$

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

A irresponsabilidade fiscal dos que governam o Ceará apenas pelo projeto de “poder pelo poder” deixará um legado sombrio de empréstimos impagáveis às futuras gerações. E o pior, diferentemente de outros estados, que nesta semana reestruturaram suas dívidas junto à União com o apoio do Senado, o governo cearense segue rolando as dívidas e acaba de contrair com o BIRD o equivalente a meio bilhão de dólares ou 3,2 bilhões de reais.

É o jeito conhecido do PT e seus partidos satélites de “tocar o barco”. Aumenta o rombo para - quem não tem culpa pela gastança desenfreada - pagar a conta lá na frente. Completamente o oposto do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que pegou “terra arrasada” dos governos petistas e a muito custo, com austeridade e dedicação conseguiu equilibrar as contas depois de cortar mais de 50 mil cargos comissionados, e não só isso, Zema elevou o PIB de Minas em quase 1% em relação ao PIB do Brasil e ainda conseguiu gerar cerca de 1 milhão de novos empregos – com pandemia no meio.

Infelizmente por aqui a prática é inversa e aponta para um desastre sem precedentes nas contas públicas a curto e médio prazo. Só no primeiro ano de Elmano, ele tomou empréstimo de R$ 1 bilhão junto ao BNDES. E, agora, esse escandaloso junto ao Bird, uma nova dívida e em dólar – uma moeda nas alturas por causa de um governo Lula pra lá de perdulário.

Além de tudo isso o PT está dando outro péssimo exemplo ao confirmar a nomeação de Onelia Santana para o TCE, depois da Assembleia Legislativa ter aprovado essa vergonhosa indicação, agindo como um puxadinho do Palácio da Abolição. Uma decisão imoral e ilegal, pois a Constituição cearense, em seu artigo 71, define algumas condições para indicação ao cargo de Conselheiro do Tribunal: pelo menos 10 anos de experiência jurídica ou em contabilidade, finanças ou administração pública.

A única condição que está sendo levada em conta é de que se trata da esposa do ex-governador e atual Ministro da Educação, Camilo Santana, o ditador-mor do Ceará.

Mas tenho feito minha parte. Estamos ajuizando via Partido Novo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao STF em função das flagrantes e graves irregularidades na indicação meramente política da Sra. Onelia ao TCE.

Continuaremos combatendo o bom combate na certeza que nossos conterrâneos acordarão e se libertarão desses devaneios petistas enquanto há tempo! Um feliz Natal e um abençoado 2025 para você e sua família! Paz & Bem