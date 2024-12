De Assis Diniz: Resgate e valorização da memória de Bárbara de Alencar

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-10-20023: De Assis Diniz, Deputado Estadual faz visita ao Jornal O POVO . (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Como parlamentar e historiador, tenho procurado envolver a Assembleia Legislativa do Ceará em eventos que celebrem os 200 anos da Confederação do Equador e a memória da revolucionária Bárbara de Alencar, em parceria com a Fundação Sintaf, Instituto do Ceará e governo do Estado.

A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário iniciado em 1824, em Pernambuco - que só viria a se tornar estado com a Proclamação da República, em 1889 -, mas rapidamente se espalhou para províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e o nosso Ceará. Os revoltosos se opuseram à forma autoritária com que a Constituição de 1824 fora elaborada e publicada por Dom Pedro I. Além disso, a Confederação pretendia implantar o regime republicano.

Dentre as atividades de celebração, foram feitas duas audiências públicas sobre o tema, inclusive uma no Crato, onde viveu Bárbara. Em paralelo, foi lançada a exposição comemorativa itinerante que conta, por meio de 20 telas pintadas por artistas plásticos cearenses do coletivo Calçada.20, a história do movimento, com foco em Bárbara de Alencar. Também este ano, houve uma sessão solene no Palácio da Abolição.

Sou autor da Lei, de 2023, que criou o Dia Estadual da Heroína Bárbara de Alencar, celebrado pela primeira vez este ano, em 28 de agosto, data da morte da revolucionária. Estes eventos são um reconhecimento da contribuição das mulheres na história do Brasil.

Bárbara exerceu valoroso papel como defensora dos direitos das mulheres. Um exemplo de coragem, resiliência e luta pela liberdade, inspirando outras pessoas a persistirem em suas próprias lutas. Ela nasceu em 1760, em Exu-PE, e desempenhou um papel significativo como patriota, ativista política e lutadora pela independência, sendo a primeira presa política do Brasil. Era mãe de José Martiniano de Alencar, um dos líderes do movimento, e avó de José de Alencar, que se tornaria um dos mais renomados escritores brasileiros.

As várias iniciativas visam provocar a reflexão sobre a participação das mulheres na política, destacando a importância de sua voz e presença nos processos decisórios. Uma oportunidade para debater igualdade, justiça social e empoderamento feminino.