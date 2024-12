Laura Jucá: Agefis: uma década de avanços

Foto: Arquivo Pessoal Laura Jucá. Superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

O que torna uma cidade boa de se viver? A beleza, a limpeza, a organização e a liberdade de ir e vir, sem dúvidas, são características que desejamos e elogiamos. Fortaleza tem 312,353 km². É uma grande metrópole, com empreendedores; crianças, jovens e idosos; múltiplos transportes, espaços públicos, eventos e moradias; sol, praia e mar. Seja dia ou noite, muita coisa é gerenciada para ser organizada.

Contribuindo com essa missão, está a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a Agefis, que há 10 anos, completos neste 22 de dezembro, fiscaliza o cumprimento das leis que regem a vida urbana. O Código da Cidade e demais legislações foram criados para guiar comportamentos; proteger direitos individuais e coletivos; e promover bem-estar social. A Agefis é a aliada da população, e já é uma referência para vários estados brasileiros, que visitam, conhecem e se inspiram no modelo integrado de Fortaleza.

A centralização das demandas de fiscalização urbana é um dos principais avanços. Acolhemos denúncias, monitoramos territórios, conhecemos a complexidade de cada demanda e, a partir desse levantamento, contribuímos com soluções.

Atuamos no controle urbano e na vigilância sanitária por você, por seu acesso ao sossego; por calçadas, vias e estabelecimentos acessíveis; pela ocupação ordenada; por eventos de massa seguros; por acesso a medicamentos, alimentos e cosméticos em condições ideais; na defesa do consumidor; por obras regulamentadas; e no combate à poluição visual, hídrica, atmosférica e de resíduos sólidos.

Fui a primeira mulher superintendente da Agefis. E trabalhei por uma gestão inclusiva e sensível à pluralidade de vozes e contribuições de todos que amam nossa cidade. Foram 156.131 demandas executadas nesses 4 anos. Missões feitas a muitas mãos de uma competente equipe e com parcerias municipais e estaduais, porque uma cidade boa de se viver e visitar, depende de todos. E, fomos além. Investimos em educação e prevenção, com o Agefis nas Escolas; encontros de escuta ativa com o setor produtivo; capacitações e orientações. Missão cumprida! Obrigada a todos. Nossa cidade merece e pode ser cada vez melhor.