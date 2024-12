Roberto Macêdo: Fernando Mendonça já fez de tudo

Iniciei o mês de dezembro com muita alegria, ao participar, no dia 2, de um evento raro em São José dos Campos, que foi a comemoração de 100 anos de um amigo cearense de Guaramiranga. Lúcido, com muita energia e memória plena, ele subiu sozinho os 32 degraus de acesso à capela do seu castelo.

O castelo do meu amigo Fernando Mendonça tem cerca de quatro mil metros quadrados e foi construído ao longo de muitos anos, com base em visitas feitas por ele a fortificações mundo afora, quando fotografou, tirou medidas e observou detalhes para construir ele mesmo a magnífica obra onde mora com a esposa Márcia Barberio.

Estávamos ali, 150 convidados, incluindo amigos, cientistas, pesquisadores, brigadeiros e familiares. Uma missa foi celebrada pelo bispo Dom José Valmor, de São José dos Campos, acompanhada por uma orquestra e por um coro mantidos pelo próprio Fernando.

A integração dos espaços, ligando a capela, o living, a sala de jantar e a cozinha do castelo, permitiu que a música chegasse naturalmente ao lugar dos calorosos parabéns.

Em um século de vida, o Fernando fez de tudo. Foi um dos primeiros engenheiros formados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), foi piloto do Correio Aéreo Nacional (CAN) e fundou e dirigiu o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inoe), quando desenvolveu fortes ligações com a Nasa, a agência estadunidense voltada para a exploração do universo e à pesquisa de espaçonaves e voos espaciais.

Como pesquisador, manteve relacionamento estreito com universidades dos EUA, conseguindo bolsas de estudos gratuitas para aperfeiçoamento de jovens brasileiros.

Atento à crise energética mundial, tentou trazer para o Ceará um departamento da Nasa que pesquisa fotossíntese artificial para a geração de combustível limpo, mas mesmo tendo formalizado um instituto na Junta Comercial do Ceará, não logrou êxito.

Como não consegue ficar parado, Fernando Mendonça adaptou um castelo menor, construído por ele tempos atrás ao lado do atual, onde também morou, para ser um hotel, que será aberto para receber hóspedes especiais. Não é mesmo um cearense incrível?