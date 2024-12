Carta aberta às mães

Você que desempenha o papel de mãe, mesmo que não tenha gestado ou parido, certamente já ouviu a frase que filhos não vêm com manual de instruções (mas sei que desejou que ele existisse de verdade).

Pois agora eu tenho a satisfação de lhe ensinar o segredo da maternidade, truque que me foi repassado por uma amiga, que tem mais filhos que eu.

A receita é muito simples, possui apenas três letras com a palavra mãe: ame. Como assim? Lembro que questionei quando li, mas o amor parece ser mesmo a chave de tudo.

O amor cura.

O amor salva.

O amor educa.

O amor acolhe.

O amor transforma.

O amor conforta.

O amor ensina.

O amor repreende.

O amor acalma.

O amor anima.

O amor dá esperança.

O amor revigora.

Coloque uma pitada de amor em tudo. Ame seus filhos com todos os defeitos, ame ser mãe com todos os perrengues, ame a si mesma com todas as falhas, não se culpe, apenas ame.

Pode parecer o contrário, mas não estou romantizando. O amor, além de revolucionário, é eficaz, não tem contraindicações e merece ser compartilhado com o maior número de pessoas possível. Beijos de mãe