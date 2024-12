Economia da região: cana-de-açúcar cachaça

Com uma região agriculturável e pecuária rendável, Redenção e Acarape tiveram como bem maior a cana de açúcar, produto que deu maior notoriedade na economia local, promovendo tempos gloriosos com um bom número de engenhos operantes. Era intensa a plantação de cana em toda região sendo o fabrico da cachaça o principal objetivo, chegando a ser conhecida nacionalmente, pois a melhor do Ceará já era. Contava com o apoio da Usina Cariri/Açucareira cearense, pioneira no fabrico de álcool e açúcar, instalada em Acarape, e a Estrada de Ferro que ali passava e possibilitava o transporte do produto para os locais destinados.

Eram muitos e significativos os rótulos que caracterizavam o produto de cada senhor de engenho: Brunswick, Bagageira, Chave de Ouro, Redenção, Flor de Redenção, Rumba, P O J, Guanabara, Falcão do Vale, Triunfo, Douradinha, Pé de Tonel e outras.

Foi uma época gloriosa, empolgante quando então, os canaviais e engenhos atuavam como representantes agrícola, industrial e econômico local, sendo orgulho de toda região. Grande parte da mão-de-obra vinha da própria população, contribuindo para ativar a vida das cidades. Alguns engenhos fabricavam rapadura e melado para o consumo caseiro. A cachaça era da melhor qualidade, cujo título "terra da cachaça boa" era justo e adequado. A venda era feita em caminhões depois do precioso líquido ser engarrafado, rotulado, e em gradeados eram vendidos em toda região e outras cidades. Não havia competição entre os proprietários, pois a aceitação do produto era de boa proporção.

Em setembro acontecia a famosa Festa da Cana no Clube 1° de Janeiro, onde o vegetal (canas) ao natural e garrafas de cachaça de rótulos variados compunham uma bela decoração. Durante a festa era escolhida a Rainha da Cana. O acontecimento era uma demonstração do quanto o cultivo desse produto era valioso para a região. Tempo bom que nos deixou boas lembranças.