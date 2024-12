Vanda de Claudino-Sales: Senhor Prefeito, seja diferente mesmo: olhe para o meio ambiente!

Foto: Arquivo Pessoal Vanda de Claudino-Sales. Pós-doutora em Geografia pela Universidade da Flórida, professora universitária e ambientalista.

O prefeito eleito Evandro Leitão, em entrevista ao jornal O POVO, informou que será um prefeito diferente: vai diferenciar dando exemplos, a favor do Minha Casa, Minha Vida, do Mais Médicos, do Farmácia Popular, das escolas de tempo integral, do fortalecimento do SUS, do Programa Ceará sem Fome, do Programa Mais Nutrição. Não falou em meio ambiente! E esse é exatamente um dos pontos nevrálgicos de Fortaleza.

As gestões na última década maltrataram a cidade! Os órgãos ambientais foram de fachada, preocupados em aprovar e flexibilizar projetos imobiliários, completamente em desacordo com preservação ambiental.

Uma realidade é contundente: as árvores foram o inimigo nas últimas gestões. Segundo o Projeto de Mapeamento da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas), que representa uma iniciativa do Observatório do Clima, desenvolvido por uma rede multi-institucional, entre 2013 e 2017, a cidade de Fortaleza perdeu aproximadamente 1.156 hectares de floresta, equivalente a cerca de 1.619 campos de futebol. Em adição, dados de 2024 da UFC indicam a existência de apenas 16% de vegetação nativa em Fortaleza.

O desmatamento causa perda de biodiversidade, empobrecimento do solo e aumento das temperaturas. Segundo a Funceme, em dados de 2024, houve um aumento de temperatura de 1,8 graus nas últimas décadas em Fortaleza, o que causa desconforto térmico e problemas de saúde pública. Esses fatores acentuam as mudanças climáticas, transformando a cidade em palco preferencial para desastres socioambientais, como chuvas torrenciais, enchentes, deslizamentos, ondas de calor.

As Áreas de Preservação Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (como das Dunas do Cocó, do Cerrado dos Correios e da Mata de Tabuleiros do Pici) foram simplesmente abandonadas ao léu. Os recursos hídricos, poluídos, são esgotos a céu aberto, e as águas maltratadas alcançam o oceano, transformando Fortaleza em uma bolha de poluição.

Senhor Prefeito Eleito, olhe para o meio ambiente! Salve-nos dos infortúnios do meio degradado, ame os fortalezenses! Esse é um apelo dos ambientalistas, e de todos os cidadãos e cidadãs que prezam pela cidade e pela vida!