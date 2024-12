Marcelo Cavalcante: Gerenciamento de Riscos na Construção

Os riscos estão presentes no cotidiano das pessoas e afetam aspectos profundos da psicologia, matemática, estatística e história. A humanidade sempre conviveu com os riscos de uma forma não sistematizada e muitas vezes atribuindo à vontade dos deuses a ocorrência de eventos que afetavam seu futuro. Nenhum projeto de construção civil é livre de riscos, podendo estes serem gerenciados, porém nunca ignorados.

Embora existam diversos estudos e artigos publicados sobre gerenciamento de riscos, ainda faltam pesquisas e abordagem acadêmica que avancem neste tema, principalmente trabalhos que conciliem a Teoria da Contingência com o gerenciamento de riscos na construção civil. Durante meu doutorado realizei uma pesquisa para identificar os fatores mais relevantes que contribuem para a formação do risco operacional nas empresas construtoras de edifícios no Brasil à luz da Teoria da Contingência.

Trata-se de um trabalho inédito realizado por meio de uma investigação empregando técnicas de Análise Conjunta utilizada em questionários aplicados em um estudo de campo. A pesquisa ocorreu basicamente nas seguintes fases: (1) Pesquisa bibliográfica para ampliar o conhecimento sobre o Risco Operacional no processo de construção; (2) Definição dos eventos de risco por meio de entrevistas com especialistas e peritos e validação dos fatores de risco identificados na literatura. Formatação da planilha de riscos operacionais para uma primeira fase da pesquisa de campo; (3) Definição da planilha de pesquisa de eventos de risco a ser utilizada com a técnica da Análise Conjunta; (4) Pesquisa de campo utilizando a planilha de eventos de risco baseada na técnica de Análise Conjunta (AC); (5) Análise dos resultados da AC e das perguntas; (6) Conclusão.

Foi possível identificar que os riscos de acidente de trabalho, aliados aos riscos de cumprimento do custo orçamentário, são os mais significativos para as pequenas e médias empresas brasileiras. A exemplo de uma cebola, que possui diversas cascas ou camadas, foi verificado que as empresas praticam uma espécie de blindagem para se protegerem dos riscos por meio de medidas estratégicas, táticas e operacionais, à luz da Teoria da Contingência.