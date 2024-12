Felizes e molhados

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 25.12.2024: Isabelle Lemos e sua filha Laura Lemos. Movimentação na Praia do Futuro no dia de Natal, no fediado as famílias foram para praia aproveitar o dia de sol. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

No Dia de Natal, em uma Praia do Futuro cheia de famílias e com sol bem forte, me deparei com uma mãe brincando com sua filha. Resolvi abordá-las e perguntei se poderia fotografá-las nesse momento de alegria. Ela contou um pouco da sua vida e que estava passando férias no Ceará, visitando seus pais.

Resolvi fazer as fotos dentro do mar, pensando que iria molhar, no máximo, as pernas. Mas o mar estava muito agitado e com ondas fortes. Acabei me molhando inteiro, mas consegui fazer a foto, melhor do que imaginava.