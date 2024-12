Lia de Freitas: Belém é Aqui. Aqui é Natal

No coração de uma cozinha do Ceará Sem Fome, do Governo do Estado, o Natal ganha um novo significado. É ali, no barulho das panelas e no burburinho de histórias entrelaçadas, que a manjedoura se torna de carne e osso, feita da solidariedade de um povo que transforma a dor em partilha. Belém é aqui. O Natal pulsa no prato de comida, na dignidade resgatada e no sorriso de quem encontra acolhimento em meio às incertezas da vida.



Quando olhamos para o presépio, vemos o anúncio de um Deus que escolheu nascer no meio dos pobres. Jesus não veio ao mundo em castelos ou sob os holofotes dos poderosos, mas num estábulo simples, ao lado de pastores esquecidos pelos centros de poder. Deus veio entre os mais pobres para anunciar a justiça, a esperança e o amor.



Aqui, com a sensibilidade do governador Elmano e de toda uma equipe dedicada, estamos superando um quadro de fome que precisava ser enfrentado e colocamos isso como uma das maiores prioridade. As cozinhas carregam o espírito daquele primeiro Natal em Belém.

São mais de 125 mil refeições distribuídas diariamente, através de 1300 cozinhas espalhadas pelo estado, gerenciadas por organizações da sociedade civil e movimentos sociais, que, juntos, têm feito o milagre da multiplicação dos pães. Não há ouro, incenso ou mirra, mas há arroz, feijão e acolhimento. Há voluntárias e voluntários que não medem esforços para transformar cada refeição em um gesto de amor e dignidade.



Belém está aqui, no Ceará, nas mãos que cortam legumes e preparam comidas, nas vozes que entoam preces enquanto o feijão cozinha, no abraço que acolhe o ser humano em sua integridade. Natal é um lembrete de que Deus se fez pobre para nos ensinar que somos responsáveis uns pelos outros.



Se você, que lê estas linhas, acredita no poder transformador do Natal, pense na força desse programa. Pense na criança que não dorme com fome porque uma cozinha existe na comunidade. Pense na família que, pela primeira vez em anos, terá uma ceia de Natal, não porque recebeu esmolas, mas porque foi acolhida com respeito e dignidade.



O Natal é sobre Jesus, e ele está entre nós, no Ceará Sem Fome, relembrando que a maior revolução começa no simples ato de cuidar.

Que neste Natal, cada um de nós carregue Belém no coração e faça da solidariedade a estrela que nos guia.