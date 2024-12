Luis Carlos Queiroz:: O ano em que o mundo da energia abraçou o Ceará

Em 2024, o nosso lema foi: “O Mundo da Energia acontece aqui”, em alusão ao protagonismo do Ceará no setor. Trabalhamos essa temática em todas as nossas agendas, incluindo no principal evento tocado pelo Sindienergia, em parceria com a Fiec e o Sebrae: o Proenergia Summit, que conta ainda com o apoio do Governo do Estado. E, de fato, o mundo da energia nos abraçou de maneira muito especial nos últimos doze meses.

Hoje, a geração fotovoltaica corresponde a 20% da matriz elétrica brasileira, e a eólica, 13%. No Ceará, em energia solar, são cerca de 600 MWp implantados e R$ 1,4 bilhão investidos, gerando 27 mil novos empregos. Em energia eólica, são 100 empreendimentos em operação, com 2.600 MW de potência.

Em relação ao hidrogênio verde, já foram assinados 39 memorandos e seis pré-contratos com empresas, que devem iniciar, em breve, sua instalação. A perspectiva é criarmos 80 mil empregos e gerar 10,7 GW, ao investimento de US$30 bilhões, o que representa 58,6% dos investimentos totais em H2V no Brasil. Aprovamos, ainda, o Marco Legal do H2V, o PL do Carbono e 116 licenciamentos de projetos de energias renováveis em nosso Estado. No mercado livre, as unidades consumidoras aumentaram 50% e a energia consumida cresceu cerca de 14%.

Todos esses resultados derivam de um trabalho conjunto do poder público e atores do setor, em seus mais diversos segmentos, impulsionados ainda pela capacitação, voltado à oferta de mão de obra qualificada, realizada pelo Senai. Este ano, no Ceará, a entidade registrou 5.890 matrículas, em 40 cursos relacionados ao setor. Já foram qualificados, desde 2019, exatos 38.511 alunos. Em empregos, nosso setor gerou 35 mil ocupações diretas e 105 mil indiretas.

Este breve apanhado mostra que temos muito a comemorar, e aponta para perspectivas ainda melhores em 2025. Portanto, aos associados do Sindienergia e à sociedade, asseguro que seguiremos trabalhando fortemente na defesa dos interesses do setor. Com nossa recondução à presidência do sindicato (2024–2028), continuaremos a atuar, junto com toda diretoria e de mãos dadas com o Sistema Fiec, poder público e academia, para que as boas previsões se concretizem, consolidando o Ceará como liderança energética global e retribuindo ao mundo, em energia, o abraço que nos foi dado. Feliz 2025!